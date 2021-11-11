Рабочие места и сельское хозяйство в приоритете. Глава Серебряных Прудов рассказал об акцентах в работе

Более 300 рабочих мест создали в Серебряных Прудах за последние пять лет. Об этом глава округа Олег Павлихин отчитался губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Среди важных для жителей событий был и капитальный ремонт школы в Мочилах. Изношенное здание 1980 года полноценно обновили и сделали безопасным для ребят.

Олег Павлихин возглавляет Серебряные Пруды с 2016 года. Он отработал в округе пять лет, и 16 декабря состоятся выборы.

Губернатор пожелал ему успехов с избранием на второй срок. Павлихин рассказал, что хотелось бы реализовать еще много задуманных проектов.

Прошу вас и дальше так же активно работать в округе. Я знаю, что 16 декабря совет депутатов будет. Успехов вам Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что это родной городской округ Павлихина. Воробьев попросил главу рассказать о том, какие проблемы больше всего волнуют жителей.

«Серебряные Пруды у нас самый, наверное, солнечный край в Московской области. Часто с вами и жителями встречались. Я помню встречу, которую мы провели в полях. Конечно, всегда есть к чему стремиться. Несмотря на то, что вы много сделали, вопросы занятости, экономики и ЖКХ по-прежнему остаются важными», — сказал губернатор Подмосковья.

Инвестиции и рабочие места

Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест — одни из приоритетных задач в Серебряных Прудах.

За пять лет мы открыли на территории округа более 30 предприятий — создали свыше 300 рабочих мест Олег Павлихин.

Например, в этом году открыли небольшой молочный завод, где инвестор сейчас расширяет линейку продукции.

«Однако мы не останавливаемся и готовим почву для новых предприятий. Есть инвестор, который очень хочет построить предприятие: „Рузком“. Вы давали прямые поручения. Мы сейчас эту историю отрабатываем», — добавил глава округа.

По его словам, новое предприятие важно, поскольку первая очередь даст 300 рабочих мест для жителей, а третья — уже 700.

Экономика очень важна. Я прошу вас и дальше заниматься, искать инвесторов, искать тех, кто готов вкладываться в предприятия Андрей Воробьев.

Он отметил, что это ключевая задача для Серебряных Прудов.

Сельское хозяйство

За пять лет дойное стадо в Серебряных Прудах увеличилось на тысячу животных. В оборот ввели 97% земель.

Кроме того, еще один инвестор хочет построить в Серебряных Прудах крупнейший в Подмосковье склад для хранения зерна на 300 тысяч тонн и завод для переработки подсолнечника и рапса. Это даст еще сто рабочих мест.

Вместе с тем в округе активно пробуют выращивать новые культуры. Среди них соя, подсолнечник, голубика, мискантус, японская айва.

Медицина

Воробьев поинтересовался, справляется ли сейчас со всеми задачами система здравоохранения в Серебряных Прудах и какая помощь нужна.

«Наш здрав справляется. Если брать цифры, то сейчас у нас в неделю где-то 50 заболевших. Да, у нас красная зона сейчас не открыта. Два раза мы открывали на базе инфекционки. Ее, кстати, тоже привели в порядок. Было вложено более пяти миллионов рублей с вашей помощью», — ответил Павлихин.

Он добавил, что свыше 111 миллионов вложили в оснащение рентген-кабинетов, кабинетов хирургии, реанимации.

«Будем вам помогать. И социальная газификация, и тема ЖКХ, и все, что касается благоустройства. Все это является нашими приоритетами, вы знаете», — подытожил губернатор.