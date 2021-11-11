facebook_pixel
    11 ноября 2021, 15:33

    Рабочие места и сельское хозяйство в приоритете. Глава Серебряных Прудов рассказал об акцентах в работе

    Глава Серебряных Прудов Павлихин рассказал об акцентах в работе за последние 5 лет

    Анастасия Аброськина

    Более 300 рабочих мест создали в Серебряных Прудах за последние пять лет. Об этом глава округа Олег Павлихин отчитался губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Среди важных для жителей событий был и капитальный ремонт школы в Мочилах. Изношенное здание 1980 года полноценно обновили и сделали безопасным для ребят.

    Рабочие места и сельское хозяйство в приоритете. Глава Серебряных Прудов рассказал об акцентах в работе | Изображение 1

    Олег Павлихин возглавляет Серебряные Пруды с 2016 года. Он отработал в округе пять лет, и 16 декабря состоятся выборы.

    Губернатор пожелал ему успехов с избранием на второй срок. Павлихин рассказал, что хотелось бы реализовать еще много задуманных проектов.

    Прошу вас и дальше так же активно работать в округе. Я знаю, что 16 декабря совет депутатов будет. Успехов вам

    Андрей Воробьев.

    Он подчеркнул, что это родной городской округ Павлихина. Воробьев попросил главу рассказать о том, какие проблемы больше всего волнуют жителей.

    «Серебряные Пруды у нас самый, наверное, солнечный край в Московской области. Часто с вами и жителями встречались. Я помню встречу, которую мы провели в полях. Конечно, всегда есть к чему стремиться. Несмотря на то, что вы много сделали, вопросы занятости, экономики и ЖКХ по-прежнему остаются важными», — сказал губернатор Подмосковья.

    Инвестиции и рабочие места

    Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест — одни из приоритетных задач в Серебряных Прудах.

    За пять лет мы открыли на территории округа более 30 предприятий — создали свыше 300 рабочих мест

    Олег Павлихин.

    Например, в этом году открыли небольшой молочный завод, где инвестор сейчас расширяет линейку продукции.

    «Однако мы не останавливаемся и готовим почву для новых предприятий. Есть инвестор, который очень хочет построить предприятие: „Рузком“. Вы давали прямые поручения. Мы сейчас эту историю отрабатываем», — добавил глава округа.

    По его словам, новое предприятие важно, поскольку первая очередь даст 300 рабочих мест для жителей, а третья — уже 700.

    Экономика очень важна. Я прошу вас и дальше заниматься, искать инвесторов, искать тех, кто готов вкладываться в предприятия

    Андрей Воробьев.

    Он отметил, что это ключевая задача для Серебряных Прудов.

    Сельское хозяйство

    За пять лет дойное стадо в Серебряных Прудах увеличилось на тысячу животных. В оборот ввели 97% земель.

    Рабочие места и сельское хозяйство в приоритете. Глава Серебряных Прудов рассказал об акцентах в работе | Изображение 2

    Кроме того, еще один инвестор хочет построить в Серебряных Прудах крупнейший в Подмосковье склад для хранения зерна на 300 тысяч тонн и завод для переработки подсолнечника и рапса. Это даст еще сто рабочих мест.

    Вместе с тем в округе активно пробуют выращивать новые культуры. Среди них соя, подсолнечник, голубика, мискантус, японская айва.

    Медицина

    Воробьев поинтересовался, справляется ли сейчас со всеми задачами система здравоохранения в Серебряных Прудах и какая помощь нужна.

    Рабочие места и сельское хозяйство в приоритете. Глава Серебряных Прудов рассказал об акцентах в работе | Изображение 3

    «Наш здрав справляется. Если брать цифры, то сейчас у нас в неделю где-то 50 заболевших. Да, у нас красная зона сейчас не открыта. Два раза мы открывали на базе инфекционки. Ее, кстати, тоже привели в порядок. Было вложено более пяти миллионов рублей с вашей помощью», — ответил Павлихин.

    Он добавил, что свыше 111 миллионов вложили в оснащение рентген-кабинетов, кабинетов хирургии, реанимации.

    «Будем вам помогать. И социальная газификация, и тема ЖКХ, и все, что касается благоустройства. Все это является нашими приоритетами, вы знаете», — подытожил губернатор.