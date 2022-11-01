Глава Щелковского округа встретился с семьей переселенцев из Белгородской области и пообещал поддержку | 360°

01 ноября 2022, 15:55
Глава Щелковского округа встретился с семьей переселенцев из Белгородской области и пообещал поддержку
Елена Гавриленко с четырьмя детьми приехала в Подмосковье из приграничного района Белгородской области. Их городок регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в Щелкове. На новом месте ее дочке исполнилось два года. Еву поздравил глава городского округа Андрей Булгаков.
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Сейчас Елена с детьми постепенно налаживают свой быт в пункте временного размещения, который находится на базе детского лагеря. Здесь для каждой семьи отдельный номер, пятиразовое питание, работают медики, а дети будут обучаться в онлайн-формате.
Очень замечательно встретили. Большая благодарность губернатору Андрею Воробьеву
Елена Гавриленко.
И уже на новом и спокойном месте маленькая Ева празднует свой день рождения. Исполнилось два года. Ей вручил подарок глава городского округа Щелково. Но и на этом сюрпризы не закончились. От губернатора Андрея Воробьева девочке передали детский синтезатор.
Также Андрей Булгаков поинтересовался, как обустроилась семья, в чем еще нуждается. На данный момент, отметил глава округа, необходимо некоторое время на адаптацию, после чего будут решены все бытовые, социальные и трудовые вопросы.
Ранее Андрей Воробьев предложил компенсацию за съемное жилье переселенцам из Белгородской области. Механизм оформления субсидии уже разработали, и службы Подмосковья готовы воплотить его в жизнь.
Дети
Семья
Щелково
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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