Подмосковье 09 декабря 2022, 17:42 Глава Щелкова вручил ключи от квартир 13 детям-сиротам

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Собственные квартиры в городском округе Щелково получили 13 подростков, оставшихся без попечения родителей. Молодым людям недавно исполнилось 18 лет. Ключи ребятам вручил глава округа.

Средства на приобретение квартир были выделены из областного и местного бюджетов.

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«Надеюсь, что основное — это не квадратные метры, а ваше желание жить в Щелкове, в нашем городе. Развиваться и быть востребованными вместе с нами, с нашей командой», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

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Он пожелал ребятам уюта, тепла, здоровья и благополучия. По его словам, главное — верить в себя, тогда обязательно все получится.

В Щелкове в 2022 году приобрели 23 квартиры для детей, оставшихся без попечения родителей.

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