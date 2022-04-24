Глава Щелкова поучаствовал в пасхальном богослужении

В ночь с 23 на 24 апреля в Троицком соборе Щелкова благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук в сослужении духовенства собора совершил пасхальное богослужение — полунощницу.

Вместе с прихожанами за пасхальным богослужением молился глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Кроме того, на территории Троицкого собора в Великую субботу проходила благотворительная ярмарка, на которой были представлены сделанные руками учеников Алексиевской гимназии игольницы, закладки для Евангелия, баночки для специй, кошельки, открытки. Все вырученные средства пойдут на завершение строительства и благоустройства храма блаженной Ксении Петербургской в Медвежьих Озерах.