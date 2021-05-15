Глава Щелкова поблагодарил медиков за риск в пандемию

Щелково бросило основные силы в 2020 году на борьбу с коронавирусом. Но также еще и открывались школы и детские сады, ремонтировались дороги. Такие итоги прошлого года подвел в своем отчете глава городского округа Андрей Булгаков.

Он в первую очередь поблагодарил медиков — тех, кто не побоялся в пандемию каждый день рисковать, работать в красных зонах или выезжать на дом к пациентам.

«Год показал, напомнил всему миру, насколько важна и просто жизненно необходима и гуманна профессия медицинского работника. Это была проверка на прочность, с которой медики справились и справляются в меру своих сил», — заметила председатель профсоюза работников здравоохранения в Щелкове Ольга Можарина.

Однако Щелково растет и развивается, поэтому не менее важно было строительство новых школ и детских садов. В микрорайонах Солнечный и Жегалово открыли два образовательных учреждения — каждое на 1100 мест.

«Изменения большие, конечно. И сады открылись, и школы открылись, и дороги сделаны после зимы. Детские учреждения подремонтированы, которые хотелось отремонтировать», — отметила заведующая детским садом №1 Татьяна Колтунова.

Самое главное событие 2020 года — в Щелкове начала работу команда единомышленников, отметил Булгаков.

«Несмотря на то, что год был трудный и проблемы остаются, и вопросов, которые надо будет решать на всех территориях рядом, очень много, самое главное достижение — это команда единомышленников — и в администрации, и среди общественников, и понимающих, что надо доделать», — заявил глава Щелкова.

Кроме того, в рамках национального проекта «Экология» с опережением графика реконструируют Щелковские межрайонные очистные сооружения.

По мнению Булгакова, итоги 2020 года показали, что даже несмотря на неожиданные обстоятельства и трудности, возможно все. Главное — хотеть изменить жизнь горожан к лучшему. Глава округа особо отметил, что у него и его команды такое желание есть и округ продолжает свое развитие.