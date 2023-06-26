Подмосковье 26 июня 2023, 04:30 Глава Щелкова Булгаков выступил с ежегодным отчетом

Читать 360tv в

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проанализировал итоги 2022-го года и рассказал о дальнейших планах. Мероприятие прошло в Щелковском театре, выступление главы муниципалитета посетили почетные жители округа, ветераны, предприниматели, родственники участников СВО и многие другие.

В прошлом году учреждения здравоохранения Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского объединились в Щелковскую городскую больницу для обслуживания населения всех трех муниципалитетов. У жителей есть возможность попасть к врачу любого профиля, которого не было раньше в их городе. Тема здоровья никогда не теряет актуальности, горожанам необходима качественная и медицина.

«Лейтмотивом отчета идет единое пространство — социальное, промышленное, отдыха и так далее. У нас единая больница, федеральные органы тоже на три муниципалитета едины. Поэтому рассматривается территория в целом. А также уделяется внимание работе промышленных предприятий, как единого промышленного кластера на три муниципалитета: Щелково, Лосино-Петровский и Фрязино», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Среди поставленных задач глава городского Щелкова особо выделил строительство дорог, поликлиник, социальных и спортивных объектов, а также благоустройство дворов и общественных пространств, ремонт подъездов и многое другое. Особо Андрей Булгаков отметил права всех обманутых дольщиков и расселение жителей из ветхого и аварийного жилья.

«Этого всего удается достичь потому что мы входим в федеральные программы, в региональные и это всё при поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева и при эффективной муниципальной команде. Поэтому я уверен, что именно если дальше будем так же двигаться, то все вызовы, которые говорил глава, мы тоже преодолеем и решим проблемы, которые остались на территории городского округа», — рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

В ходе обращения к жителям глава Щелкова поблагодарил горожан, которые принимают активное участие в жизни округа.

«Щелково было, есть и будет примером для подражания, лучшим округом во всем регионе. С такой командой, которая собралась у нас сейчас, при поддержке губернатора и в связке с жителями гарантирую, что все получится», — добавил Андрей Булгаков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».