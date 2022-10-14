Глава Рузского округа поручил еженедельно обзванивать семьи мобилизованных для оказания необходимой поддержки | 360°

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Глава Рузского округа поручил еженедельно обзванивать семьи мобилизованных для оказания необходимой поддержки

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Администрация Рузского округа будет еженедельно обзванивать семьи мобилизованных и оказывать им необходимую поддержку. Одну из них посетил глава округа Николай Пархоменко. Он пообщался с супругой и детьми Александра Дмитриева, который сейчас проходит учения в парке «Патриот».

Мария Дмитриева и трое детей — Никита, Дмитрий и первоклассница Ульяна — вновь собрались за просмотром футбольного матча. Однако в этот раз без отца — его мобилизовали и отправили на военные сборы.

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«Пришла ему повестка от работы, он позвонил-сказал, что пришла повестка. Сначала, конечно, был шок небольшой, но пока папа приехал с работы, он у нас уже прошел. Потому что мы все — потомственные военные», — поделилась супруга военнослужащего.

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Николай Пархоменко пообщался с семьей и вручил им подарки. Они вместе проверили, все ли меры поддержки они знают и какие из них уже были оказаны.

«Хочется сказать слова благодарности этой семье, этим людям. В семье трое детей, но несмотря на это Александр Сергеевич отправился в военкомат, отправился отдавать долг Родине», — сказал глава Рузы.

Сотрудники администрации будут обзванивать семьи военнослужащих каждую неделю. Также они могут получить помощь в телеграм-чате.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации. Сейчас на ней работают около 200 сотрудников.

Руза

Частичная мобилизация в РФ

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