Глава Ростуризма продегустировала продукцию сыроварни в Истре

Глава Ростуризма Зарина Догузова побывала в Истре, где ознакомилась с достопримечательностями и оценила продукцию местной сыроварни. Об этом сообщила пресс-служба правительства Московской области.

Догузова посетила предприятие в рамках программы делового форума «PRОтуризм. Профессионально о туризме», который завершился в Истре накануне.

Главе Ростуризма рассказали, что уникальные сыры готовят по оригинальным рецептам с 2015 года. И за последние шесть лет в Истре сварили 1,5 миллиона килограммов сыра.

Сыроварни в Подмосковье помогают развитию не только сельского хозяйства, но и туризма. На предприятии в Истре всегда рады гостям, для них проводят экскурсии, учат определять сорта, их качество, знакомят с полным циклом превращения молока в готовый продукт.

Продегустировав сыры, Догузова заявила, что Ростуризм будет сотрудничать с Подмосковьем для развития этого направления.

На базе сыроварни в Истре в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» ежегодно проходит фестиваль «Сыр! Пир! Мир!».

Ранее «360» сообщал о запуске крупного производства сыров в Чехове.