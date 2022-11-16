16 ноября 2022, 18:16
Глава Реутова вступился за жителей и помог им не лишиться машиномест в подземном паркинге
Жители Реутова оказались в затруднительном положении. Против них подали коллективный иск, чтобы отобрать приобретенные много лет назад машиноместа на подземном паркинге. За собственников вступился глава городского округа.
В свое время более 150 жителей Реутова приобрели машиноместа в подземном паркинге Носовихинского шоссе. Однако это не уберегло их от проблем в будущем. Через несколько лет собственник паркинга обанкротился, а у людей попытались отобрать купленную недвижимость. За помощью в решении спорного вопроса люди обратились к главе городского округа Реутов Станиславу Каторову.
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Глава округа принял сторону жителей. Для поиска эффективного решения проблемы он организовал встречу между инициативной группой и конкурсным управляющим.
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По итогам встречи было принято устраивающее обе стороны решение. Чтобы доказать свою добросовестность, жильцы обязались предоставить конкурсному управляющему документы, которые подтвердят покупку машиномест. В этом случае все претензии к ним будут сняты.
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