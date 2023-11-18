Подмосковье 18 ноября 2023, 16:21 Глава Реутова Станислав Каторов посетил компанию АСТ Фото: unsplash.com

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Глава Реутова Станислав Каторов посетил территорию компании АСТ. В этом году завершился ремонт новых складских зданий.

«Коллеги в прошлом году возвели современные складские комплексы класса А, ремонт внутри закончен — помещениями компании уже пользуются не только российские предприниматели, но и зарубежные. Среди арендаторов — казахстанская компания ТОО „Алеко Сервис“, которая занимается доставкой крупногабаритного груза из Казахстана», — рассказал Каторов.

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Он также отметил, что руководство компании «АСТ» в 2024 году планирует расширить зону предоставления складских услуг.

«В феврале 2024 года здесь планируют приступить к демонтажу старых зданий на территории комплекса. Коллеги возведут современные и оснащенные складские помещения в едином стиле с уже существующими зданиями», — подытожил глава округа.

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