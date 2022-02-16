Глава Реутова рассказал об итогах работы в 2021 году и сообщил о планах развития округа

В Реутове появится новый детский сад, увеличат мощности поликлиник — о планах развития рассказал глава округа Станислав Каторов. Среди поставленных задач — реконструкция дорог и школьных стадионов, благоустройство дворов, ремонт подъездов и многое другое. Также глава Реутова рассказал об итогах работы в прошлом году.

Важно вовремя реагировать на вызовы

Во время отчета глава Реутова рассказал, что в 2021 году удалось своевременно отрабатывать все обращения от жителей, поступающие в ЦУР. Было получено почти 14 тысяч обращений, больше половины из них — через «Добродел».

«Ежедневно мы начинаем рабочий день с просмотра и анализа обращений в ЦУР — для нас важно каждое обращение. За четыре года нам удалось самым серьезным образом выстроить систему отработки обращений. В 2018 году было 12 098 обращений — и 914 просроченных. В 2021 году 7455 обращений — и 0 просроченных», — отметил Станислав Каторов.

Снижение количества обращений говорит о повышении уровня жизни в округе, добавил Каторов.

«Житель всегда прав»

Станислав Каторов напомнил, что 27 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением «Власть для человека». В центре целей и планов для властей Подмосковья поставлен именно человек, его благополучие.

«Самое главное, конечно же, в нашей работе — это четко понимать наши принципы, которые озвучил губернатор еще 10 лет назад. Конечно же, это „Житель всегда прав“. Мы слушаем наших жителей. И сегодняшний доклад называется „Власть для человека“. Это общая тематика для всех глав муниципалитетов и единая тематика для всего региона. Это значит, что у нас есть центральная идея, для которой мы работаем: это наши жители», — подчеркнул Станислав Каторов.

660 миллионов рублей на соцсферу

Глава Реутова сообщил, что более 70% бюджета городского округа как в 2021-м, так и в 2022 году направлено на социальную сферу. В городе более 30 тысяч получателей мер поддержки, самая многочисленная категория — это пенсионеры.

«В 2021 году по городу Реутову из бюджета Московской области на меры поддержки было направлено 660 миллионов рублей, а план на 2022 год — 730 миллионов рублей», — сообщил Каторов.

Также он напомнил, что в Подмосковье с 2021 года реализуют проект «Социальное казначейство», главные принципы которого — проактивное информирование о доступных мерах поддержки и упрощенное получение выплат. Ряд услуг уже перевели в проактивный режим, а полный переход произойдет к концу 2024 года.

«Президент с 1 января этого года поднял пенсию на 8,6%. По городскому округу Реутов индексация распространяется на 21 000 пенсионеров — это 15% населения нашего города», — сказал Станислав Каторов.

Более того, была обеспечена губернаторская доплата до 17 тысяч рублей одиноким неработающим пенсионерам старше 65 лет, проживающим в Московской области не менее 10 лет, сообщил глава Реутова.

Также мерами соцподдержки были обеспечены многодетные семьи: компенсацией 50% по оплате коммунальных услуг, бесплатным проездом по социальной карте жителя Московской области. Выплаты по услуге «Скоро в школу» получили родители 653 детей.

Новые рабочие места

В 2021 году в Реутове было создано 1400 новых рабочих мест, а за последние пять лет — шесть тысяч рабочих мест. В планах на 2022 год — создание еще полутора тысяч новых рабочих мест.

«Реутов привлекателен для бизнеса. И несмотря на отсутствие свободной земли, объем инвестиций в основной̆ капитал ежегодно увеличивается», — подчеркнул Станислав Каторов.

В 2021 году инвестиции составили 19,5 миллиарда рублей. В 2022 году планируется привлечь 21 миллиард рублей инвестиций.

Глава Реутова добавил, что налоговые поступления в консолидированный бюджет Московской области от 14 зарегистрированных на территории Реутова организаций в 2021 году составили 68 миллионов рублей.

Строительство детских садов

За последние пять лет в округе было построено два детских сада на 420 мест. В скором времени в Реутове появится новый детский сад на 250 мест. Пока что строительство на начальном этапе. Завершены подготовительные работы, вырыт котлован. Рабочие приступили к самому важному этапу — закладывают фундамент, впереди — возведение трех этажей.

«В октябре 2021 года получено разрешение на строительство, а 12 ноября с председателем Московской областной думы Игорь Юрьевичем Брынцаловым мы заложили символический камень в фундамент нового здания», — отметил Каторов.

Детский сад, возводимый при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, планируется сдать в 2023 году.

Также в 2022 году будет отремонтировано здание детского сада на улице Гагарина на 140 мест.

Новые поликлиники

Еще одной важнейшей задачей, которая стоит перед муниципалитетом, является ликвидация нехватки поликлиник. Уже начала свою работу долгожданная поликлиника на 750 мест в микрорайоне 10А.

Также в этом году при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева завершится строительство еще одного объекта — пристройки, а по факту поликлиники на 250 посещений в смену на улице Гагарина.

«В 2020 году правительством Московской области было принято решение о строительстве двух поликлиник для городского округа Реутов. В связи с тем, что амбулаторно-клиническая помощь осуществлялась на площадках, которые никак не устраивали ни жителей, ни сотрудников, которые оказывали эту помощь», — рассказал главный врач ЦГКБ г. о. Реутов Александр Алексеев.

Станислав Каторов отметил, что задач, чтобы жизнь в Реутове стала комфортнее, еще много. Нужно завершить строительство поликлиники и детского сада, реконструировать школьные стадионы и дороги, благоустроить дворы и общественные пространства, отремонтировать подъезды и многое другое. Также важно стимулировать бизнес и инвестиции — ведь от этого во многом зависит наполнение бюджета.