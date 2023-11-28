Подмосковье 28 ноября 2023, 15:25 Глава Реутова проверил уборку снега на Носовихинском шоссе Пресс-служба администрации городского округа Реутов

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Глава городского округа Реутов Станислав Каторов встретился с жильцами дома № 37 на Носовихинском шоссе. Он проверил уборку снега и обсудил с жителями дальнейшие планы по обслуживанию многоэтажки.

«Вместе с жителями сегодня проверили ход уборки двора и вывоз снега у дома № 37 по Носовихинскому шоссе после снегопадов. С председателем дома Ольгой Петровой обсудили итоги увеличения дворников и техники, обслуживающих двор, а также замену участков трубопроводов в многоквартирном доме», — рассказал Станислав Каторов.

Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов

В пресс-службе округа добавили, что в ходе встречи также подняли вопрос о проведении дополнительного освещения на территории стадиона в школе № 10, расположенной напротив дома № 37 по Носовихинскому шоссе.

«Хотелось бы видеть стадион школы № 10 не только современным и отремонтированным, но и с хорошим освещением. Наши дети регулярно играют на стадионе в футбол. Просим установить здесь светодиодное освещение», — сказала председатель дома № 37 по Носовихинскому шоссе Ольга Петрова.

Управляющая компания взяла под контроль решение всех озвученных в ходе встречи вопросов.

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