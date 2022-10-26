Глава Реутова проверил предоставление льгот семье мобилизованного | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 09:20 Глава Реутова проверил предоставление льгот семье мобилизованного

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Глава Реутова Станислав Каторов посетил семью мобилизованного. Супруга военнослужащего почти месяц одна воспитывает троих детей. В этом ей помогают меры поддержки.

Альфия Михайлова рассказала, что ее муж получил повестку 30 сентября и на следующий день отправился в военкомат. Самым тяжелым для него было попрощаться с детьми.

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«Он попрощался с детьми — это было, конечно, тяжело, со слезами на глазах. Представляете, стойкий мужчина плакал — я вообще не видела ни разу, когда он плакал. Первый раз, когда он прощался с детьми, тогда были слезы градом. Тяжело было отпускать — мне, как жене, детям», — поделилась она.

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Детям женщина говорит правду — отец отправился защищать страну. А пока он отдает долг Родине, семье помогают меры поддержки. Альфия уже отправила детей на бесплатные кружки и освободилась от платы за детский сад.

Станислав Каторов заявил, что женщина может звонить ему в любое время, а он постарается сделать все необходимое, чтобы семья чувствовала себя комфортно.

Ранее Андрей Воробьев сообщил об открытии Центров поддержки семей мобилизованных по всему Подмосковью. Он подчеркнул, что оказание помощи этой категории жителей и их семьям имеет приоритетное значение.