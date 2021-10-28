Глава Реутова проверил качество ремонта спортшколы

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов приехал с инспекцией в спортивную школу на улице Победы, где идет ремонт. Он остался доволен качеством работ.

«По просьбам родителей воспитанников спортивной школы и тренеров здесь заменена система освещения — теперь там светодиодные лампы, обновлено покрытие в залах, установлены новые дверные блоки, выполнен косметический ремонт раздевалок и уборных», — приводит пресс-служба Каторова его слова.

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Глава Реутова уточнил, что в спортшколу закупили новые баскетбольные щиты, гимнастического коня и ковер для занятий художественной гимнастикой. Каторов выразил надежду на то, что перемены помогут детям и подросткам одерживать победы.

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По данным пресс-службы, эту спортивную школу в будущем перенесут в многофункциональный комплекс с бассейном. Администрация уже заключила договор с ООО «Фитнес» на завершение строительства этого объекта. Этот комплекс начнет работать в конце 2022 года.