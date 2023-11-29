Подмосковье 29 ноября 2023, 08:36 Глава Реутова поздравил семьи участников СВО с Днем матери Пресс-служба администрации городского округа Реутов

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Глава Реутова Станислав Каторов встретился с семьями участников СВО в клубе «Активное долголетие» на Юбилейном проспекте. Мероприятие приурочили ко Дню матери.

Гостями встречи стали жены и матери бойцов СВО, а также председатель Фонда социальной поддержки населения, руководитель Центра поддержки семей мобилизованных Анна Бабалова. Городские коллективы подготовили для них творческие выступления.

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«Здесь собрались мамы и жены, которые проводили сыновей или мужей на выполнение задач в зоне СВО. Хочу вам выразить огромные слова благодарности — мужчины, которые сегодня защищают нашу родину, людей, кто оказался в беде, выражают свой патриотизм — все это ваше воспитание», — сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов

Семьи участников СВО рассказали о гуманитарной помощи, которую получают их близкие на передовой.

«Сегодня в клубе „У камина“ собрали мам, у которых сыновья ушли в зону СВО, были и многодетные мамы, и лидеры общественного мнения, и волонтеры. Все, кто сегодня помогает активно и семьям, и нашим ребятам на передовой. <…> В ходе вечера также получили обратную связь — жены и мамы сообщали об успешных проведенных городом гуманитарных миссиях», — рассказала Анна Бабалова.

Клуб «У камина» работает в центре «Активное долголетие» на Юбилейном проспекте по пятницам с 18:00 до 19:00. Там семьи военнослужащих могут получить психологическую помощь и поддержку.

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