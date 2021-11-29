Глава Реутова поздравил многодетную жительницу с Днем матери

Общественницу Ольгу Парамонову поздравил с Днем матери глава городского округа Реутов Станислав Каторов. Работая с детьми с ОВЗ, она сама имеет пятерых наследников.

У нее есть еще вторая семья — дети с ОВЗ. 23 года она проработала в реабилитационном центре «Реутовский». А благодаря ее реабилитационному проекту «Ты можешь» с коляски встали пятеро детей. Ко всему прочему, она руководитель союза многодетных семей «Мы».

По словам Ольги она все успевает, потому что дети не дают расслабляться.

Старшей ее дочери Александре 22 года, она увлекается работой вожатого, ездит в детские лагеря каждый год. Учится на стоматолога. Братья Кирилл и Данил — студенты МГТУ имени Баумана. А младший, Матвей, хочет стать депутатом. Или дипломатом. Он еще не выбрал.

На достигнутом эта удивительная женщина останавливаться не собирается. Ольгу воодушевляют успехи, которые делают дети в ОВЗ по реабилитационной программе. Она планирует выходить с проектом «Ты можешь» за пределы Московской области, открывать филиалы и других регионах России.