Глава Реутова поддержал стартап юного разработчика в сфере протезирования | 360°

Подмосковье 09 октября 2022, 11:13 Поделиться Telegram

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Viber Глава Реутова поддержал стартап юного разработчика в сфере протезирования Глава Реутова Каторов провел бизнес-завтрак с предпринимателями

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Глава Реутова Станислав Каторов провел традиционный бизнес-завтрак с местным предпринимательским сообществом. На мероприятии удалось заключить соглашение о сотрудничестве между военно-промышленной корпорацией «НПО машиностроения» и организацией по изготовлению протезных изделий ООО «ГлавОрто». Теперь жители смогут получать услуги по протезированию быстрее и в более удобном формате.

«Понятно, что мы не ограничиваемся только городом, взаимодействуем с разными компаниями. <…> Точно нужно эту историю продолжать. Это важно», — заметил Станислав Каторов.

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К проекту подключится и детский технопарк «Изобретариум». Наукоградские тематики, которые по нему продвигали, выигрывали конкурсы правительства Российской Федерации. На встрече у главы муниципалитета юный разработчик Илья Розанов представил свой уникальный стартап — экзоскелет для реабилитации кисти руки. Разработка актуальна во всем мире с учетом того, что эффективность реабилитации существующими методами составляет всего восемь процентов.

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«Мы предлагаем совместить лучшие методы реабилитации, такие как зеркальный метод, механотерапия с машинным зрением. У нас есть конкуренты — американская компания DJO Global, „Неуроботикс“ и „Технобионик“. Однако они предоставили только частичный функционал и не совмещают в себе зеркальный метод», — пояснил Илья Розанов.

Глава округа попросил предприятия помочь в реализации творения Ильи. Станислав Каторов добавил: талантливые ребята из «Изобретариума» внесут вклад в развитие рынка средств протезирования.

Этот и другие проекты ребят из Реутова уже заинтересовали инвесторов.

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