Подмосковье 28 ноября 2023, 09:10 Глава Реутова навестил бойцов СВО в госпитале войск национальной гвардии Пресс-служба администрации городского округа Реутов

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Глава городского округа Реутов Станислав Каторов побывал в дивизии имени Дзержинского. Он навестил раненых бойцов СВО, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии Российской Федерации.

«В военном госпитале, находящемся на территории дивизии имени Дзержинского, проходят лечение и реабилитацию военнослужащие не только из Московской области, но и других регионов нашей страны. Пообщались с нашим героями, узнали у них, при каких обстоятельствах получили ранения, текущее состояние здоровья, как проходит лечение и необходима ли поддержка», — поделился Станислав Каторов.

Пресс-служба администрации городского округа Реутов

В завершение встречи глава Реутова поблагодарил военнослужащих за стойкость, мужество и отвагу.

«Спасибо за то, что вы ежедневно делаете для всех нас. На вас хотят и будут равняться люди еще много лет. Когда родина позвала, вы встали на ее защиту. Желаю вам скорейшего выздоровления и полного восстановления здоровья!», — сказал глава Реутова.

В пресс-службе округа напомнили, что в Реутове на базе Фонда социальной поддержки населения открыт Центр поддержки семей мобилизованных. Там родным военнослужащих оказывается моральная, юридическая, финансовая и другая помощь. Кроме того, в Фонде социальной поддержки населения Реутова развернут пункт сбора гуманитарной помощи, в нем принимают военно-технические средства для бойцов, а также одежду и продукты для жителей новых регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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