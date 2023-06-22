Подмосковье 22 июня 2023, 10:09 Глава Раменского округа выступил с ежегодным обращением к жителям

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Ежегодный отчет главы прошел в Раменском округе. Виктор Неволин рассказал о достижениях округа за 2022 год и планах на будущее.

Глава Раменского городского округа Виктор Неволин в начале своего выступления коснулся темы специальной военной операции. Жители округа активно участвуют в акциях по сбору гуманитарной помощи. От Раменского центра поддержки с октября прошлого года в зону СВО было отправлено 24 гуманитарных миссии со 100 тоннами груза.

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«Благодарю жителей, которые приносят помощь в пункты сбора, спасибо предпринимателям за серьезную поддержку в закупке спецсредств и предметов первой необходимости, волонтерам, которые плетут маскировочные сети и льют окопные свечи», — сказал глава округа.

Одна из приоритетных задач, поставленная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, — развивать сферу здравоохранения. Для Раменского знаковым событием стало завершение реконструкции поликлиники в поселке Удельная на 250 посещений в смену. В прошлом году на работу в медучреждения округа пришли 155 врачей и более 200 человек из числа среднего медперсонала.

В сфере образования главной победой стало открытие самого большого детского сада в Раменском.

«Это, действительно, наша командная победа, потому что еще в 2012 году было выдано разрешение на строительство в рамках инвестиционного соглашения, но в последствии застройщик обанкротился, долго продолжалась судебная тяжба. Потребовалось пройти несколько судов, чтобы это здание стало собственностью округа», — рассказал Виктор Неволин.

Преображаются и общественные пространства. После двухлетней реконструкции в июле откроется городской парк культуры и отдыха. Там установлены новые спортивные и игровые площадки, оборудованы пешеходные зоны, места для активного отдыха и занятий спортом.

Кроме того, в 2023 году начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бадминтона и первым в округе муниципальным бассейном.

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