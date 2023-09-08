08 сентября 2023, 16:46
Глава Раменского округа проверил работу избирательного участка в центре города
Глава Раменского округа Николай Ханин проверил работу избирательного участка во Дворце культуры «Сатурн». Это один из центральных пунктов голосования в городе.
Глава округа проверил организацию рабочих мест избирательной комиссии и оснащение помещений для голосования.
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«Всего у нас в округе открыто 147 избирательных участков. Мы видим, что работа идет полным ходом. Желающих выразить свою гражданскую позицию очень много», — сказал он.
Ханин отметил хорошее настроение голосующих и выразил уверенность в успешности всех трех дней выборов.
К 14:00 в дистанционном голосовании приняли участие свыше 243 человек. Всего в ДЭГ поучаствуют 445,2 тысячи жителей региона. В общей сложности на ДЭГ в Московской области заявились 445 261 человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Раменское
Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
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