23 февраля 2024, 20:48
Глава Раменского округа проверил ход работ по капремонту школы № 18 в поселке РАОС
Глава Раменского округа проверил ход ремонтных работ здания средней школы в поселке РАОС. На объекте состоялась встреча с подрядчиком.
На сегодняшний день общая готовность здания — 60%. Строители одновременно ведут наружные и внутренние работы. Продолжается реконструкция основной входной группы и облицовка фасада. Внутри здания проводятся монтажные и отделочные мероприятия.
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В планах полностью обновить кровлю, двери и окна, а также заменить инженерные сети. Ожидается, что школа сможет принять учеников уже в новом учебном году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.
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Раменское
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