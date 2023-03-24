Подмосковье 24 марта 2023, 11:08 Глава Раменского округа проверил готовность оперслужб к сезону паводков и лесных пожаров

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Глава Раменского округа провел смотр готовности муниципальных оперслужб к сезону паводков и лесных пожаров. Участие в нем приняли 150 пожарных и 52 единицы техники.

Ежегодный смотр прошел на площади перед дворцом спорта «Борисоглебский».

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«Силы и средства Раменского городского округа — Рамспас, МЧС, муниципальные казенные учреждения к паводковому режиму и противопожарному режиму готовы. Люди есть, понимают, что делать. Каждый из них на территории знает, где находится очаговость возгораний, которая может привести к каким-то последствиям», — заключил глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

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Глава округа сделал акцент на взаимодействии между службами. Важно, чтобы все в команде знали, куда поступает сигнал, кому передают информацию, кто направляет людей и сообщает о выполнении задачи. Этими вопросами в округе занимается служба 112.

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