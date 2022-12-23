Подмосковье 23 декабря 2022, 10:11 Глава Раменского округа поздравил семью мобилизованного в костюме Деда Мороза

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Глава городского округа Раменское Виктор Неволин поздравил с Новым годом семью мобилизованного. Переодевшись в костюм Деда Мороза, он вручил детям долгожданные подарки.

Евгений Базаев был мобилизован в октябре. Дома остались супруга Юлия и дочери — семилетняя Дарина и трехлетняя Софья.

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Глава Раменского округа Виктор Неволин в образе Деда Мороза пришел к ним домой и исполнил детские мечты. Софья получила в подарок единорога, а Дарина — кота. Девочки поверили, что зимний волшебник поздравил их с Новым годом по просьбе папы.

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Дети тщательно подготовились ко встрече с Дедом Морозом — надели нарядные платья и выучили новогодние стихи. Мама девочек сделала праздничные фотографии с волшебником, чтобы отправить мужу.

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