Подмосковье 09 февраля 2024, 13:15 Глава Раменского Николай Ханин рассказал губернатору Андрею Воробьеву о планах по развитию округа в 2024 году Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Читать 360tv в

Губернатор Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Раменского городского округа Николаем Ханиным. Обсудили развитие муниципалитета, строительство новых школ, ремонт поликлиники и открытие спорткомплекса с бассейном. Отдельно остановились на модернизации теплосетей и строительстве новых энергетических центров.

«Раменский городской округ очень значим для Подмосковья. У него большая территория с многочисленными предприятиями. Есть вопросы, связанные с образованием, благоустройством — все то, что волнует наших жителей. В этом году Раменский и еще ряд округов обратили на себя внимание перебоями с электроснабжением. Это связано с большим количеством людей, проживающих в СНТ и коттеджных поселках. На встрече с министром энергетики России мы обсудили строительство двух питающих центров в вашем округе в партнерстве с компанией „Россети Московский регион“, — рассказал губернатор.

Реклама

Чтобы решить вопрос с перегруженностью сетей, к 2026 году в Подмосковье построят три высоковольтные подстанции. Одна из них появится в Чехове, вторая — на границе Раменского и Домодедова, а третья — в Раменском. Здесь же планируется модернизация питающих центров «Кварц» и «Донино». Кроме того, энергетики построят новые распределительные пункты, что повысит качество электроснабжения населенных пунктов Ждановское, Галушино, Нижнее Мячково, Титово, Редькино, Прудки и Щеголево.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

В 2023 году в Раменском открылись пристройки к СОШ № 6 и Власовской СОШ № 13. Весной планируется начать строительство школы в ЖК «Новые Островцы» на 1100 мест. В рамках нацпроекта «Образование» идет строительство СОШ на 550 мест на Высоковольтной улице.

«Готовность объекта составляет 45%. Это очень важная для муниципалитета школа. Мы планируем сдать ее к 1 сентября, хотя по графику должны только в конце декабря. Рядом расположено здание бывшего роддома. Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы проводим в нем капитальный ремонт и модернизацию. Это будет поликлиника для детей и взрослых», — сказал Николай Ханин.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

В прошлом году в Раменском завершили реконструкцию Удельнинской поликлиники на 250 посещений в смену, а также выполнили ремонт в стоматологической поликлинике, Новосельской и Донинской амбулаториях. В 2024 году капитально отремонтируют поликлинику и стационар Раменской областной больницы.

«Ранее, Андрей Юрьевич, вы давали поручение наполнить узкими специалистами модернизированную поликлинику в Удельной. Эта задача выполняется, ведем большой набор. Сейчас укомплектованность врачами составляет 95%», — указал глава и отметил, что привлекать медиков помогают региональные меры соцподдержки.

Пресс-служба губернатора Московской области

Николай Ханин рассказал, что в 2024 году в Раменском построят долгожданный спорткомплекс с залом для бадминтона и бассейном. Окончание работ запланировано на четвертый квартал. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Пресс-служба губернатора Московской области

За последние два года большие преобразования коснулись и сферы благоустройства. Завершили масштабную реконструкцию Центрального городского парка. Здесь появились пешеходные дорожки, площадки для детей и взрослых, амфитеатры и веревочный парк. В этом году запланировано благоустройство зоны отдыха у Ильинского пруда.

«Хочу поблагодарить от всех жителей за обновленный парк. Это очень важное событие для города. В первый день его посетило порядка 15 тысяч человек. Также большим спросом у жителей пользуется благоустроенная территория около станции „Раменская“», — подчеркнул Николай Ханин.

Пресс-служба губернатора Московской области

В прошлом году у платформы Удельной построили надземный переход, о котором просили жители. Сейчас аналогичные работы ведутся в районе платформы Быково. Там будет сооружен подземный пешеходный переход через ж/д пути. Движение планируют открыть в сентябре.

По территории Раменского будет проходить Южно-Лыткаринская автодорога, рабочее движение запустят в конце этого года. Еще один важный дорожный объект — дублер Егорьевского шоссе. Сейчас завершается проектирование, начало стройки запланировано на третий квартал года.

Во время встречи Николай Ханин доложил губернатору, что особое внимание в округе уделяют семьям участников СВО. Каждый месяц на передовую отправляют 10 тонн гуманитарного груза, а также маскировочные сети и окопные свечи, которые производят в местном клубе.

«Мы наладили взаимодействие со всеми семьями. Также помогаем мобилизованным и участникам добровольческих подразделений. Со всеми держим связь. Более 1,5 тысячи обращений получили, на все отреагировали и продолжаем работу», — рассказал глава Раменского.

Губернатор отметил, что бойцы СВО и их семьи нуждаются в особой заботе, поэтому важно продолжать оказывать внимание и помогать каждому, кому это необходимо.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».