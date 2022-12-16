Подмосковье 16 декабря 2022, 19:04 Глава Раменского наградил выдающихся спортсменов

Читать 360tv в

Сильнейших спортсменов Раменского поздравил глава городского округа Виктор Неволин. Он вручил победителям областных, всероссийских и международных соревнований заслуженные награды и пожелал дальнейших успехов.

Реклама

Знаки отличия, благодарственные письма от министерства физической культуры и спорта Подмосковья получили более 20 спортсменов и тренеров. На встрече с чемпионами глава также рассказал о развитии спорта в Раменском округе.

Так, в Новохаритоново открылся стадион с коробкой для занятий роллеркеем. Команда «Звезда Гжели» даже становилась чемпионом Европы в этом виде спорта. В Кузнецовском появился физкультурно-оздоровительный комплекс, но строительные работы еще не завершены.

«В этом году мы закончим проектирование пристройки к этому помещению. Здесь будет муниципальный бассейн и шесть кортов для бадминтона», — рассказал глава городского округа Раменское Виктор Неволин.

Также в следующем году начнут возводить пристройку ко дворцу спорта «Борисоглебский» в Раменском.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».