Подмосковье 08 сентября 2023, 18:40 Глава Подольска Жариков встретился с сотрудниками кондитерской фабрики

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Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков встретился с коллективом кондитерской фабрики Biennale Group. Это производитель снеков и сладких компонентов для пищевой промышленности из орехов, шоколада, фруктов и других натуральных ингредиентов.

Большинство сотрудников предприятия живут в Подольске, поэтому у них было много вопросов.

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«Задали вопрос по поводу благоустройства школы. Потому что школа уже старая, относительно. Можно сказать, моя ровесница», — заявила бухгалтер фабрики Ольга Чубина.

Все вопросы трудового коллектива взяли в работу. Многие просьбы планируют решить, включив перечисленные объекты в проект бюджета следующего года.

«Были даны комментарии. Они были обстоятельны и по делу. Поэтому, я думаю, что на все вопросы у людей появились ответы. Так или иначе им были даны реальные обещания, в некоторых случаях были даны пояснения, по какой причине какие-то вещи сделать невозможно», — сообщила юридический консультант фабрики Екатерина.

На предприятии трудятся порядка 160 человек. Через несколько лет на предприятии создадут еще 100 рабочих мест.

Сейчас на территории кондитерской фабрики строится новый корпус. До 2027 года планируется создать около 45 тысяч квадратных метров новых производственных и складских площадей. Планируемый объем инвестиций превышает шесть миллиардов рублей.

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