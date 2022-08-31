Глава Подольска заложил памятную капсулу в фундамент нового детского сада

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков заложил памятную капсулу с посланием потомкам в фундамент нового детского сада в деревне Борисовка. Его построят в 2023 году.

Трехэтажное дошкольное образовательное учреждение будет комфортным и отвечающим всем современным требованиям. В каждой группе будут учебные и игровые классы, спальни для ребят, а также собственные кухня-столовая, прачечная и амбулатория. На территории детсада будут расположены игровые площадки, здесь высадят живую изгородь из кустарников.

«Наш городской округ развивается, активно ведется и жилищное строительство. Важно, что застройщик уделяет внимание удобной инфраструктуре. Проектом предусмотрено возведение еще одного детсада и школы на 500 человек. Все эти проекты реализуем. Люди, приобретающие жилье, должны иметь все необходимые условия для комфортной жизни в городском округе», — сказал глава Подольска Дмитрий Жариков.

В новый сад уже в следующем году смогут пойти 180 малышей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев осмотрел детский сад в ЖК «Пригород лесное» и убедился, что он сможет принять воспитанников 1 сентября.