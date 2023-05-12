Подмосковье 12 мая 2023, 11:13 Глава Подольска взял под контроль обращения сотрудников машиностроительного завода

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Глава Подольска побывал на машиностроительном заводе. Сотрудники градообразующего предприятия «ЗиО-Подольск» смогли задать ему вопросы, касающиеся развития и благоустройства округа.

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков встретился с генеральным директором завода Антоном Лебедевым и сотрудниками предприятия.

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Дмитрий Жариков рассказал, что в округе в этом году установят около 50 новых детских площадок. Обновления ждут горожан и в сфере образования. Так, школа № 14 откроется после капитального ремонта к сентябрю.

Детский сад на Электромонтажном проезде переоборудуют в начальную школу, так как пока дети в микрорайоне Южном учатся в две смены. Остро стоит вопрос второй смены и на Красной Горке. Там уже запланировано строительство новой школы на 1100 мест.

Кроме того, заводчане интересовались судьбой долгостроев, организацией транспортного сообщения, открытием новых поликлиник и кафе.

«Говорили именно по делу. Вопрос — ответ. Это очень полезно. Глава слышит то, что нас беспокоит, а мы слышим конкретные ответы», — сказала старший мастер «ЗиО-Подольск» Валентина Бодрова.

В ходе встречи решили несколько вопросов. Например, около дома № 7 в Гулевском проезде появится табличка «Выгул собак запрещен». А для жителей микрорайона Северного глава поручил провести форум «Управдом» и выездную администрацию.

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