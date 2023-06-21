Подмосковье 21 июня 2023, 12:20 Глава Подольска выступил с ежегодным обращением к жителям

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Глава Подольска Дмитрий Жариков выступил с ежегодным отчетом перед жителями. Он рассказал о благоустройстве территорий, росте предприятий, ремонтах в школах и поликлиниках, а также других достижениях.

Свое выступление глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков начал со слов поддержки губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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«За 10 лет Московская область получила всестороннее развитие благодаря эффективному управлению, внедрению новейших технологий и чуткому отношению к каждому жителю нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Позитивные изменения коснулись каждой сферы жизни», — сказал он.

Повышение реальных доходов людей — один из главных вызовов, обозначенных губернатором. За прошлый год создано более семи тысяч новых рабочих мест. На 15% увеличилась и средняя зарплата в крупных и средних организациях.

Дмитрий Жариков назвал промышленные предприятия «локомотивом» окружной экономики, так как они играют огромную роль в наполнении городского бюджета.

«Сегодня в городском округе принято 19 муниципальных программ со сроком реализации до 2024–2027 годов, охватывающие все отрасли экономики, что позволяет планировать долгосрочные капитальные вложения и оптимизировать расходы. Бюджет сохранил свою социальную направленность. Так, 11 226,9 миллионов рублей или 68,9% всех расходов мы выделили на социальную сферу», — отметил он.

Социальной политике глава Подольска посвятил большую часть своего отчета. Количество образовательных учреждений в округе продолжает расти. Так, в прошлом году был открыт детский сад в микрорайоне Красная горка. Сегодня ведется проектирование и строительство еще пяти детских садов и двух школ. Проводится капитальный ремонт образовательных учреждений и спортивных объектов.

Выполняется в округе требование губернатора региона обеспечить качество и доступность оказания медицинской помощи населению. В прошлом году в учреждения было поставлено около 80 единиц современного медицинского оборудования, были отремонтированы три фельдшерско-акушерских пункта, открыт отдельный детский травматологический пункт.

В финальной части выступления Дмитрий Жариков озвучил планы на 2023 год. В округе появятся новые скверы и парки, будет расселено аварийное жилье, модерниируют муниципальные управляющие компании и предприятия. Некоторые из этих проектов уже в стадии реализации.

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