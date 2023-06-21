Подмосковье 21 июня 2023, 12:41 Глава Подольска встретился с сотрудниками предприятия «ПТС» и ответил на вопросы о развитии округа

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Глава Подольска побывал на предприятии «ПТС» в деревне Слащево. Там он встретился с сотрудниками завода и ответил на их вопросы о развитии округа.

Главу городского округа Подольск Дмитрия Жарикова на предприятии «ПТС» встретили демонстрацией многофункционального учебно-тренировочного комплекса «Икар». Завод выпускает аварийно-спасательное, пожарно-техническое и специальное оборудование, а также боевую и специальную защитную одежду для пожарных и спасателей.

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Жители микрорайонов Климовск, Юбилейный, Кузнечики, Львовский, Красная Горка задали главе округа вопросы, которые касались сферы благоустройства, ЖКХ, транспорта, безопасности дорожного движения, строительства социальных объектов, многоквартирных домов, детских площадок и других тем. Спрашивали о расширении дороги до деревни Сынково, сносе долгостроев ЖК Ренессанс, о возведении физкультурно-оздоровительного комплекса в Кузнечиках, увеличении парковочных мест во дворах, благоустройстве парка Дубки и о других важных объектах округа.

«Встречи плодотворные, люди смогли высказать свои нужды, проблемы и чаяния. Будем надеяться на дальнейший отклик. Не зря здесь присутствуют заместители главы администрации и прочие руководители структурных подразделений, которые я надеюсь, дадут ответы на все вопросы, которые были заданы, от газа до благоустройства территории», — сказал начальник производственно-диспетчерского отдела «ПТС» Михаил Красавин.

На часть вопросов глава муниципалитета ответил сразу. Несколько обращений взяты в работу, их будут детально решать сотрудники администрации. Ответы на эти вопросы пообещали передать жителям позже через руководство предприятия.

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