Подмосковье 16 мая 2023, 09:54 Глава Подольска встретился с сотрудниками Климовского трубного завода

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Глава Подольска встретился со специалистами Климовского трубного завода. Рабочие озвучили свои вопросы и просьбы, а Дмитрий Жариков взял под контроль их исполнение.

Просторный конференц-зал Климовского трубного завода вместил около 100 сотрудников. К ним с рабочим визитом приехал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

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Жители разных микрорайонов округа смогли озвучить любые вопросы и просьбы — от личных до глобальных. Много вопросов касалось ремонта дорог и организации транспортного движения в микрорайоне Климовск.

Часть вопросов будет решена в ближайшее время на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Например, организация пешеходных переходов на проспекте 50-летия Октября и возле Октябрьской площади, расширение и реконструкция дороги на Львовке.

На встрече также обсудили реконструкцию Дома культуры имени 1 мая, очищение берега реки Петрицы, получение участков многодетными семьями, летний отдых для детей, качество воды в домах, строительство торговых центров и кинотеатров, а также снос городской больницы в микрорайоне Климовск. Все вопросы взяты в работу.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители региона могут помочь в подготовке к его предстоящему обращению. Для этого нужно рассказать на портале «Добродел» о главных проблемах своего города и предложить пути их решения.

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