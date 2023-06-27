Подмосковье 27 июня 2023, 09:58 Глава Подольска встретился с коллективом кондитерской фабрики B&B

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Глава Подольска посетил кондитерскую фабрику B&B. Он встретился с коллективом и ответил на вопросы о благоустройстве и развитии округа.

Фабрика участвует в благотворительных проектах в округе, передает продукцию для участников специальной военной операции и постоянно взаимодействует с администрацией. Это на встрече отметил глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

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Дмитрий Вячеславович пообещал, что в ближайшие дни коммунальные службы очистят крышу пристройки у дома № 12 на Парадном проезде. Также он поручил проработать вопрос открытия продуктового магазина на Школьной улице и рассказал о модернизации объектов теплоснабжения округа. Заместитель главного бухгалтера кондитерской фабрики B&B Оксана Кульбачная попросила главу сделать тротуар на Рязановском шоссе, которое проходит возле предприятия.

«Встреча прошла достаточно продуктивно. Я задала свой вопрос, который хотела задать лет 20. Некому было задать, сегодня мечта исполнилась. Сейчас пройдем с заместителем, и я укажу на все места, которые волнуют всех пешеходов, которые идут по Рязановскому шоссе», — сказала Оксана Кульбачная.

Сотрудники кондитерской фабрики задали около 15 разных вопросов, касающихся расширения парковок во дворах, ликвидации недостроев, очистки территории вдоль рек, ремонта дорог и других важных тем.

Глава округа дал развернутые ответы на все вопросы и отметил, что многие проблемы жителей решаются при активной поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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