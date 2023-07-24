Подмосковье 24 июля 2023, 09:11 Глава Подольска вручил удостоверения новым старостам деревень Телеканал «360»

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Глава Подольска Дмитрий Жариков вручил удостоверения девяти старостам деревень. Их избрали из своего числа местные жители для решения все возникающих вопросов.

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков в числе вновь избранных старост отметил Любовь Козлову. Она уже 20 лет трудится старостой деревни Луковня. Недавно женщина отпраздновала юбилей. Она признается, что именно социальная работа приносит ей удовольствие.

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«Конечно же, и вам, и тем, кто сегодня будет выходить за удостоверением, я хотел бы пожелать тесного плодотворного сотрудничества на благо жителей. Поэтому с удовольствием будем откликаться на решение всех рабочих вопросов. Двери администрации всегда открыты», — сказал Дмитрий Жариков.

Также удостоверение получил Игорь Петекин, избранный старостой этим летом. Жители деревни Бородино ценят его за инициативность, энергичность и интерес ко всем вопросам деревни.

Кроме того, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Жариков вручил партийные значки первому заместителю главы администрации Подольска Алексею Карпову и заместителю главы Ивану Шляхтину.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развивающегося региона. Так, в разных округах откроют 23 новые школы к сентябрю.

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