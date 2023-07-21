21 июля 2023, 11:02
Глава Подольска вручил сертификат на квартиру еще одной сироте
Сирота Екатерина Гуслякова из Подольска получила сертификат на квартиру. Это стало подарком от муниципалитета к 18-летию девушки.
Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков поздравил Екатерину и вручил ей сертификат на однокомнатную квартиру в поселке Молодежный.
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Когда девочке было 10 лет, у нее умерла мама. Екатерину вместе с шестью братьями и сестрами удочерила приемная семья.
С января 12 сирот уже обеспечили жильем в Подольске. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева еще 31 сирота получит квартиру в Подольске в 2023 году.
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Подольск
Сироты
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