Подмосковье 08 июля 2023, 14:30 Глава Подольска вручил первые паспорта восьми юным жителям

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Восемь юных жителей Подольска получили первые паспорта из рук главы округа Дмитрия Жарикова. Торжественное мероприятие состоялось в День воинской славы в России, посвященный победе отечественного флота в Чесменском сражении 1770 года.

«Мне кажется, очень символично, что свой первый документ гражданина России наши ребята получают именно в такие даты, что дает им прекрасную возможность еще раз обратиться к истории Отечества, к мужеству и героизму наших пращуров», — отметил руководитель муниципалитета.

Поддержать юношей и девушек пришли семьи получателей документов. Вместе со школьником Дмитрием Григорьевым мероприятие посетили его мама Анна и младшая сестра Валерия.

«Очень значимо, потому что мы получали паспорта по-другому совсем. Я очень рада, что есть такая возможность в Подольске, чтобы глава вручил паспорта молодому поколению. Пускай чувствуют значимость события», — поделилась родительница.

Вместе с паспортами ребята получили букеты цветов и яркие эмоции. В конце мероприятия школьники сфотографировались на память с главой Подольска, также им вручили ценные подарки с символикой города.

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