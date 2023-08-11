Подмосковье 11 августа 2023, 10:33 Глава Подольска вручил первые паспорта 7 юным жителям Телеканал «360»

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Семь юных жителей Подольска получили первые паспорта на торжественной церемонии в администрации. Глава округа вручил документы и поздравил ребят.

Вручение паспортов приурочили ко дню первой в истории России морской победы отечественного флота. Сражение со шведами произошло у мыса Гангут в Балтийском море в 1714 году.

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Завершилась торжественная церемония вручения документов общей фотографией на память с главой городского округа Подольск Дмитрием Жариковым.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об увеличении бюджетных мест в колледжах региона.

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