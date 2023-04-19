Подмосковье 19 апреля 2023, 11:51 Глава Подольска вручил грамоты сотрудникам авиационного предприятия

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Глава Подольска поздравил коллектив авиационного предприятия «Итекма» с прошедшим профессиональным праздником. Он наградил грамотами лучших сотрудников.

Предприятие «Итекма» находится в перечне системообразующих предприятий и выпускает передовые технологии для авиации и космонавтики. Компания расширяется — новый корпус планируют сдать уже во втором квартале этого года.

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Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков встретился с коллективом компании «Итекма» на новой производственной площадке. Там создают детали для проектируемого российского пассажирского самолета МС-21 и космического корабля нового поколения «Орел».

Сотрудники рассказали о потребности предприятия в расширении территории. В планах возвести цех для аэрокосмической отрасли. Его площадь — более 12 тысяч квадратных метров. Дмитрий Жариков пообещал проконтролировать подбор участка для этой цели.

Кроме того, глава поможет предприятию в вопросах привлечения молодых специалистов. Сейчас на предприятии работают 120 человек, более 30% сотрудников имеют ученые степени кандидатов и докторов наук. Средняя заработная плата — более 150 тысяч рублей.

На встрече затронули не только проблемы в отрасли, обсудили и вопросы благоустройства округа. Решение всех задач глава округа взял под свой личный контроль.

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