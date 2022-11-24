Подмосковье 24 ноября 2022, 17:14 Глава Подольска учтет озвученные жителями предложения по благоустройству и ремонту в бюджете на 2023 год

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В администрации городского округа Подольск подвели итоги совместной работы с жителями микрорайона Климовск. Отдельные предложения по благоустройству и ремонту глава городского округа пообещал учесть в бюджете на 2023 год.

На встрече с жителями Климовска глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков поблагодарил их за активность. Горожане предложили множество инициатив по благоустройству микрорайона.

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«Благоустройство пешеходной зоны на улице Театральная, парка „Дубки“, сквера у Дома культуры имени 1 Мая, ремонт спортивной школы „Весна“, котельной <...>, снос гаражей и незаконных строений. Эти обращения от жителей <...> потребуют тщательного планирования и последующей работы», — сказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

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По словам главы, совместная работа помогает в создании качественной городской среды. Это, в свою очередь, делает жизнь людей комфортнее и безопаснее.

В этом году в микрорайоне Климовск капитально отремонтировали 17 многоквартирных домов и 35 подъездов. Провели комплексное благоустройство дворовых территорий и обустроили детские площадки, в том числе по губернаторской программе.

Кроме того, удалось построить новые и отремонтировать старые дороги, а также провести оснащение существующих социальных объектов.

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