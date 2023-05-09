Подмосковье 09 мая 2023, 00:30 Глава Подольска возложил цветы к памятникам ВОВ вместе с байкерами клуба «Ночные волки» Галины Добрыниной и пресс-службы администрации округа

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Глава Подольска Дмитрий Жариков вместе с членами байкерского клуба «Ночные волки» возложил цветы к шести памятникам солдат ВОВ во время мотопробега «Zа победу», сообщила пресс-служба администрации округа. В мероприятии участвовали порядка 50 байкеров и представители ветеранских организаций на автомобилях.

Перед началом мотопробега активисты движения «Подольский Союз Молодежи» и представители местного отделения «Волонтеров Подмосковья» раздали участникам акции георгиевские ленточки. Колонну мотоциклов и автомобилей сопровождали сотрудники ГИБДД.

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Участники в первую очередь остановились у памятника Подольским курсантам. В почетном карауле находились члены окружного отряда Юнармии. С торжественной речью перед церемонией возложения цветов выступил глава Подольска. Он отметил, что Великая Отечественная война останется в мировой истории как самое кровопролитное событие, и подвиги предков необходимо чтить из поколения в поколение.

«Мотопробег, посвященный героям Великой Отечественной войны, стал в городском округе доброй традицией. Ежегодно в преддверии 9 Мая мы садимся на своих железных коней и отправляемся по дорогам славы наших героев. Мы вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений, и тех, кто рисковал своей жизнью ради нашего мирного будущего. Преклоняемся перед ними и показываем на собственном примере, что память о них будет жить в наших сердцах, в наших детях, внуках и правнуках», — добавил Жариков.

Также участники акции посетили территорию Гимназии имени Подольских курсантов, памятники воинам Великой Отечественной войны в поселке Дубровицы, Герою Советского Союза Виктора Талалихина и погибшим солдатам вблизи сельских домов культуры «Романцево» и «Надежда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акция «Лес Победы» пройдет 13 мая.

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