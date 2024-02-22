22 февраля 2024, 20:53
Глава Подольска поздравил врачей военного госпиталя с Днем защитника Отечества
Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил врачей клинического госпиталя с Днем защитника Отечества. Медработникам вручили специальные грамоты и почетные знаки.
В подольском госпитале работают высококвалифицированные профессионалы. Они проводят сложнейшие операции.
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«В преддверии праздника не можем не отметить наших медиков, которые в течение последнего времени особо отличились, и в знак признательности вручить им наши муниципальные награды», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.
На базе госпиталя создано крупное медицинское объединение. В него входят 17 филиалов в девяти субъектах России. Благодаря этому медицинскую помощь ежегодно получают 60 тысяч человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.
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Подольск
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