Подмосковье 22 февраля 2024, 20:53 Глава Подольска поздравил врачей военного госпиталя с Днем защитника Отечества Телеканал «360»

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Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил врачей клинического госпиталя с Днем защитника Отечества. Медработникам вручили специальные грамоты и почетные знаки.

В подольском госпитале работают высококвалифицированные профессионалы. Они проводят сложнейшие операции.

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«В преддверии праздника не можем не отметить наших медиков, которые в течение последнего времени особо отличились, и в знак признательности вручить им наши муниципальные награды», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

На базе госпиталя создано крупное медицинское объединение. В него входят 17 филиалов в девяти субъектах России. Благодаря этому медицинскую помощь ежегодно получают 60 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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