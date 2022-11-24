Подмосковье 24 ноября 2022, 19:08 Глава Подольска помог семьям мобилизованных решить волнующие их вопросы

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Дмитрий Жариков посетил Центр по оказанию консультативной помощи на улице Чистова. Он пообщался с членами семей подольчан, отправившихся в зону СВО.

Мужа Светланы мобилизовали в сентябре, женщина осталась с двумя маленькими детьми. На помощь в решении бытовых вопросов пришли волонтеры, часть забот они взяли на себя. Подольчанка также попросила помочь с трудоустройством. Молодой маме предложили должность с подходящим графиком, чтобы иметь возможность проводить время с сыном и дочерью.

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Для еще одной Светланы собрали и передали необходимую гуманитарную помощь. Женщине помогли с житейскими вопросами — починили сантехнику.

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Помочь обещали и Алене, супруге другого мобилизованного. Муниципалитет взял на контроль вопрос с выплатой мужчине компенсации от работодателя за неиспользованный отпуск.

«Все три женщины уже получили положенные областные выплаты. Мы же со своей стороны остаемся на связи с каждой семьей. Продолжим решать вопросы комплексно и в ручном режиме», — рассказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

По всем вопросам родственники мобилизованных могут обратиться в Центр по оказанию консультативной помощи семьям мобилизованных граждан по адресу: город Подольск, улица Чистова, дом № 11/8. Телефон: 8 (49-67) 57-77-71.

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