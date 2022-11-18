18 ноября 2022, 15:38
Глава Подольска помог семьям мобилизованных решить финансовые вопросы
Глава городского округа Подольск продолжает встречи с семьями мобилизованных. Работа ведется в ручном режиме по каждому вопросу. На этот раз большинство обращений касалось финансовой сферы.
На встрече с семьями мобилизованных было решено сразу несколько вопросов, касавшихся финансов. В частности, супруге одного из военнослужащих из-за ошибки банка выплата поступила на неактивный счет. Девушка с грудным ребенком находилась в очень затруднительном положении. Дмитрий Жариков связался с руководителем подольского отделения Сбербанка, который взял этот вопрос под личный контроль.
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На встрече также обсудили обеспечение военнослужащих и улучшение жилищных условий. Все озвученные вопросы взяли в работу.
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Поддержка, помощь, забота — всем этим мы стараемся окружить семьи наших мобилизованных подольчан. Сегодня в очередной раз встретился с родными военнослужащих, чтобы услышать их пожелания, помочь матерям и женам в решении бытовых вопросов
Дмитрий Жариков.
По всем вопросам семьи мобилизованных городского округа Подольск могут обратиться по телефонам 8 (4967) 57-77-71 и 8 (964) 724-12-65.
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Подольск
Частичная мобилизация в РФ
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