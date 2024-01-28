28 января 2024, 22:02
Глава Подольска передал в зону СВО робота для эвакуации раненых
На Авдеевском направлении несут боевую службу многие жители Подольска. Именно туда передали робота-тележку, два маленьких робота грузоподъемностью до 40 килограмм и 10 квадрокоптеров.
Робот может эвакуировать раненых, заниматься разминированием и доставлять боеприпасы. Управление дистанционное на расстояние до двух километров. Все комплектующие отечественного производства.
Реклама
Принял аппарат бывший помощник депутата Госдумы Андрей Черепенников. С апреля прошлого года он стал военнослужащим российском армии. Доставить робота бойцам помог волонтёр Антон Кузнецов, предприниматель из Подольска. Он также участвовал в закупке сложной техники.
«Договорились, что продумаем, возможно, предоставление грантов, а также с учетом большого представительства крупного бизнеса, возможно, кто-то и заинтересуется. Тут уже наша роль, связующая, объединить идею, людей-энтузиастов, кто это делает по воле сердца и крупный бизнес, который может в этом найти в том числе гражданское применение», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Жители Подольска уже не первый раз помогают защитникам Родины. Это будет уже десятый гуманитарный груз.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама