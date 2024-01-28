Подмосковье 28 января 2024, 22:02 Глава Подольска передал в зону СВО робота для эвакуации раненых Unsplash

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На Авдеевском направлении несут боевую службу многие жители Подольска. Именно туда передали робота-тележку, два маленьких робота грузоподъемностью до 40 килограмм и 10 квадрокоптеров.

Робот может эвакуировать раненых, заниматься разминированием и доставлять боеприпасы. Управление дистанционное на расстояние до двух километров. Все комплектующие отечественного производства.

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Принял аппарат бывший помощник депутата Госдумы Андрей Черепенников. С апреля прошлого года он стал военнослужащим российском армии. Доставить робота бойцам помог волонтёр Антон Кузнецов, предприниматель из Подольска. Он также участвовал в закупке сложной техники.

«Договорились, что продумаем, возможно, предоставление грантов, а также с учетом большого представительства крупного бизнеса, возможно, кто-то и заинтересуется. Тут уже наша роль, связующая, объединить идею, людей-энтузиастов, кто это делает по воле сердца и крупный бизнес, который может в этом найти в том числе гражданское применение», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Жители Подольска уже не первый раз помогают защитникам Родины. Это будет уже десятый гуманитарный груз.

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