Подмосковье 17 марта 2023, 10:21 Глава Подольска передал гуманитарную помощь бойцам СВО

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Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков лично передал гуманитарную помощь бойцам СВО. Он пообщался с военными и собрал пожелания для новых посылок из тыла.

Сбор гуманитарной помощи проводили в рамках акции «Подольск помогает». Участие в ней приняли местные жители, активисты, депутаты городского округа Подольск из фракции «Единая Россия», члены местного отделения партии, сотрудники предприятий и коллективы муниципальных учреждений. Никто не остался в стороне.

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Пообщаться с волонтерами, приезжали участники СВО, которые проходят лечение в Подольске.

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«Огромное спасибо и низкий поклон всем жителям нашего города. Особую благодарность хотелось бы выразить в адрес нашего главы. Так оперативно, <…> честное слово, не ожидал. Я думал, что такое может быть только в армии, а оказывается, и в тылу», — отметил участник специальной военной операции Александр Белоусов.

Всего в рамках акции «Подольск помогает» собрали 50 тонн гуманитарного груза. Бойцам передали одежду, продукты, инвентарь, медикаменты и маскировочные сети.

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