Подмосковье 18 июля 2023, 22:09 Глава Подольска передал бойцам СВО бронежилеты и генератор Пресс-служба городского округа Подольск

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Дмитрий Жариков встретился с участниками СВО из Подольска и передал им оборудование для выполнения боевых задач — об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья. Помимо этого, военнослужащие получили письма и поделки от школьников.

Глава Подольска привез землякам бронежилеты, дизельный генератор, металлоискатель, автомобильный усилитель, бронекомплексы, хвостовики, усилители связи, картриджи и бумагу для плоттера. Это то, о чем ранее просили сами ребята. Кроме этого, участники СВО получили продукты питания, маскировочные сети, квадрокоптер и антидроновое ружье. Трогательным дополнением стали талисманы добра и письма со словами поддержки от местных школьников.

«Благодарю жителей городского округа, которые ежедневно делают пожертвования в фонд „Культурное развитие молодежи города Подольска“ и привозят вещи в волонтерский центр на улице Ульяновых. В очередной раз большую поддержку оказала компания „ЗиО-Здоровье“. Подольск своих не бросает», — подчеркнул глава муниципалитета Дмитрий Жариков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта. Это первоочередное зачисление детей в кружки, компенсация ЖКУ, льготы по налогам, путевкам и не только.

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