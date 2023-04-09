Подмосковье 09 апреля 2023, 20:28 Глава Подольска обсудил вопросы благоустройства округа с сотрудниками КБ «Гидропресс»

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Глава Подольска Дмитрий Жариков ответил на интересующие сотрудников конструкторского бюро «Гидропресс» вопросы. На встрече обсудили благоустройство зеленых зон округа, ремонт дорог, загруженность школ, социальную поддержку переселенцев с ДНР и ЛНР и ввод в эксплуатацию проблемных объектов.

Во время разговора Жариков поручил проверить законность установки лежачих полицейских на улицах Курчатова и Циолковского, запланировать обустройство еще одной остановки на улице Матросской. Также он распорядился посмотреть территории улиц Чижова и Большой Серпуховской, где не хватает уличного освещения.

«На сегодняшний день мы приступили к проектированию нового облика центральной части города Подольска. В границах улиц Кирова, Октябрьский проспект, Маштакова, 50 лет ВЛКСМ, Большая Серпуховская. Проект по-настоящему масштабный. Сроки реализации — не один год», — заявил Жариков.

Руководители структурных подразделений, глава округа и его заместители еженедельно проводят личный прием граждан. По вторникам проводятся выездные администрации, где жители могут задать любые вопросы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье занимает третье место в России по благоустройству. В регионе преображаются парки, скверы и набережные, а также реализуется масштабная программа в лесопарках.

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