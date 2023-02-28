Подмосковье 28 февраля 2023, 09:17 Глава Подольска навестил семью раненого бойца СВО

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Глава Подольска Дмитрий Жариков встретился с раненым бойцом СВО. Он навестил семью с цветами и подарками ко Дню защитника Отечества.

Андрей отправился в зону СВО в первые дни частичной мобилизации. В конце января получил ранение под Сватовом, бойца доставили в госпиталь. Населенный пункт, за который шли бои, освободили его товарищи по службе.

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«Боевой дух у ребят достаточно хороший на передовой. В моем подразделении находятся еще 10 подольских ребят, все проявляют себя очень смело, достойно. Подготовка тоже на высоком уровне, поэтому работаем», — рассказал Андрей.

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Он планирует вернуться на передовую, когда восстановится. По его словам, бойцам в зоне СВО помогает вера близких и письма со словами поддержки из родного города.

Глава Подольска пообещал, что с пустыми руками в зону спецоперации Андрея не отпустят. Соберут все необходимое, в том числе и антидрон. Пока он будет защищать страну, его семья получит всю необходимую поддержку от округа.

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