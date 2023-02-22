Подмосковье 22 февраля 2023, 19:17 Глава Подольска наградил военных врачей перед 23 Февраля

Читать 360tv в

Глава Подольска Дмитрий Жариков в преддверии Дня защитника Отечества наградил военных врачей округа. Медики получили медали, благодарности и подарки.

«Низкий поклон работникам, служащим военного клинического госпиталя, которые сегодня здесь. Казалось бы, в тылу, но каждый день, как на передовой, спасают жизни, восстанавливают здоровье наших ребят, которые принимают участие в СВО, возвращают их в строй», — заявил Дмитрий Жариков.

Реклама

Семь человек удостоили знаком отличия «За заслуги перед Городским округом Подольск» второй степени, четверо получили медали «За безупречную службу» первой степени, а еще трое — почетные грамоты.

Реклама

«Моя работа в первую очередь для меня — это долг, который я исполняю ежедневно, находясь на службе, и я горд тем, что служу своей стране. Мы работаем с самыми распространенными зоологиями, такими как грипп и ОРЗ, ну коронавирусная инфекция добавилась в последние несколько лет», — сообщил начальник инфекционного отделения Военного клинического госпиталя Алексей Смирнов.

Дмитрию Жарикову провели небольшую экскурсию по медучреждению. Главе округа показали эндокринологическое и диагностические отделения госпиталя, где недавно завершили косметический ремонт, заменили мебель и практически полностью обновили медоборудование.

«Уже в этом году проводится у нас ремонт отоларингологического отделения на восьмом этаже, планируется проведение ремонта седьмого этажа, уже проведен демонтаж. Также шестой этаж, на котором кардиологическое отделение», — пояснила начальник медицинского отдела госпиталя, подполковник медслужбы Татьяна Литвинова.

Мероприятие завершилось праздничным концертом. Для врачей и пациентов выступили лучшие солисты и коллективы нашего округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».