Подмосковье 22 февраля 2023, 17:04 Глава Подольска наградил сотрудников архива Минобороны России

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Глава Подольска Дмитрий Жариков наградил сотрудников центрального архива Министерства обороны России по округу. Он вручил им медали, благодарности и подарки.

Жариков вручил медали «За безупречную службу» первой степени Михаилу Савельеву и Марии Федоренковой. Еще одну почетную грамоту и благодарности получили четыре специалиста.

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«Уверен, что память о сегодняшнем подвиге, о наших ребятах будет сохранена в том числе вами», — заявил Дмитрий Жариков.

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Председатель Совета депутатов Николай Пестов наградил шесть сотрудников архива. Грамоту получил Игорь Игольников, а медаль «За плодотворный труд» — Игорь Фетискин.

Всего наградами и благодарностями от администрации округа отметили порядка 100 сотрудников архива.

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