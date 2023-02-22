22 февраля 2023, 17:04
Глава Подольска наградил сотрудников архива Минобороны России
Глава Подольска Дмитрий Жариков наградил сотрудников центрального архива Министерства обороны России по округу. Он вручил им медали, благодарности и подарки.
Жариков вручил медали «За безупречную службу» первой степени Михаилу Савельеву и Марии Федоренковой. Еще одну почетную грамоту и благодарности получили четыре специалиста.
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«Уверен, что память о сегодняшнем подвиге, о наших ребятах будет сохранена в том числе вами», — заявил Дмитрий Жариков.
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Председатель Совета депутатов Николай Пестов наградил шесть сотрудников архива. Грамоту получил Игорь Игольников, а медаль «За плодотворный труд» — Игорь Фетискин.
Всего наградами и благодарностями от администрации округа отметили порядка 100 сотрудников архива.
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Подольск
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