Подмосковье 19 января 2024, 09:48 Глава Подольска Артамонов осмотрел пострадавшие после коммунальной аварии квартиры Андрюхина Мария

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Обход квартир, которые пострадали из-за сбоев в отопительной системе, провел глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе со специалистами БТИ. Жителям пообещали поддержку с ремонтом.

В одной из квартир дома 36/1 на улице Литейной после коммунальной аварии в радиаторах образовались свищи.

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«Завтра или послезавтра произведем замену. Возьмем хорошие радиаторы, чтобы грели. Приедет бригада слесарей и под вашим контролем все сделают», — пообещал хозяйке глава округа.

Андрюхина Мария Андрюхина Мария Андрюхина Мария Андрюхина Мария Андрюхина Мария

В квартире дома № 11 по улице Свердлова требуется ремонт после затопления. 11 января здесь отключали отопление, а когда на следующий день тепло вернулось, этажом выше лопнула батарея. Затопило соседей на четвертом и третьем этажах. Артамонов отметил, что администрация поможет с ремонтом.

Тепло продолжает возвращаться к жителям Климовска и Шепчинок. Всем гражданам, которые пострадали от протечек и прорывов радиаторов, компенсируют ущерб, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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